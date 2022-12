"Por una deuda": Cámaras de seguridad captaron el secuestro de una mujer

Cargando...

Sacaba, Cochabamba

Una mujer denunció que fue secuestrada, quedó registrado en imágenes captadas por cámaras de seguridad que llegaron hasta la Red Uno. En estas se observa a tres personas, dos mujeres y un varón, que llegan hasta la puerta de un domicilio.

Después de varios minutos a la puerta sale una mujer de pollera, las tres personas comienzan a jalarla de los brazos (alejándola de la puerta), provocando que caiga al suelo, las tres personas parecen esperar algo. De pronto al lugar llega un vehículo y suben por la fuerza a la víctima, para alejarse con rumbo desconocido.

Este hecho se registró el pasado lunes 12 de diciembre, la mujer estuvo retenida por tres días en la comunidad de Paracti, Villa Tunari. Personal del grupo de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI) de la Policía Boliviana, logró realizar la detención de estas personas, logrando liberar a la secuestrada. Las tres personas se encuentran en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) del municipio de Sacaba.

"Me sacaron arrastrándome del pecho, las dos señoras me golpearon en el rostro, de mi cuello me agarraron. Me subieron a un auto, que los estaba esperando, me subieron por la fuerza. Doña Norma junto a su marido, acompañados de su sobrina y su esposo me llevaron lejos, en total eran cuatro, dos hombres y dos mujeres", relató la víctima.

"¿Dónde está la plata? Te dije que traigas, tenemos que hacer ese documento", con ese argumento los secuestradores se llevaron a la mujer, primero la golpearon, arrastraron y le quitaron el celular para evitar que pueda comunicarse.

Cargando...

"Me decían te van a quemar (...) Me prestaron 5 mil dólares, eso va ser prestado, me vas a pagar. Como no sé leer, ni escribir, ya nomás le dije. Me decía te vas apurar, pero a mí quién me va prestar tanta plata, de eso me han pegado y llevado", añadió.

El abogado de la víctima señaló que se tienen grabaciones y audios, donde los secuestradores exigieron a la víctima el pago del dinero prestado.

"Con la colaboración del grupo DACI se ha logrado la aprehensión de estas personas, se encuentran detenidas en la FELCC de Sacaba, estamos a la espera del pronunciamiento del Ministerio Público (...) Al ver que no podían sacarle dinero a mi cliente, le hicieron firmar un documento, cediendo en garantía su casa. Desconozco que tipo de documento ha firmado, porque no le han dado ninguna copia y la soltaron a su suerte", remarcó el jurista.

La denuncia fue formalizada y se procedió de acuerdo a procedimiento penal.