"Probé mi inocencia, todo fue montado por mi expareja", declaró un hombre acusado por secuestro y violación

Cochabamba, Bolivia

La expareja de Daniela Estrella E. M., identificado como Óscar S. C. estaba acusado por los delitos de presunto secuestro y violación, el pasado 2 de diciembre del 2021. Fue detenido la noche del pasado 7 de diciembre, en la avenida 6 de Agosto y Siles, donde se encontraba a bordo de un vehículo blanco.

El 13 de diciembre luego de una audiencia de medidas cautelares, un juez determinó la detención preventiva por seis meses en el penal de San Sebastián Varones para Óscar S.C., acusado de los delitos de violencia familiar y doméstica.

“En ningún momento la he secuestrado, ni retenido contra su voluntad, jamás. Vino conmigo por su propia voluntad, yo no le hecho nada. No le hice nada, nada son calumnias”, declaraba a la Red Uno, el 8 de diciembre del 2021.