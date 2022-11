"Por unos míseros billetes": Maniataron y degollaron a Sonia Villca en un minimarket de Chile

Cochabamba, Bolivia

Hace tres años Sonia Villca salió del país rumbo a Chile, buscando mejores días, la joven cochabambina de 21 años era madre de un niño de 2 años y estaba casada, el domingo 13 de noviembre perdió la vida de una forma macabra, en un minimarket donde trabajaba.

El sangriento hecho ocurrió en la población de Pozo Almonte, Tarapacá, Chile, cuando el dueño del almacén salió a realizar trámites, al retornar encontró su negocio cerrado, algo que le pareció inusual debido al horario, cuando ingresó encontró a la en la bodega joven atada de manos y pies, con un profundo corte en el cuello, señal de que fue degollada.

El brutal robo ocurrió a las 22:00, en el almacén Continental de Pozo Almonte. Sonia trabajaba en el lugar hace cuatro meses, dejó el país hace tres años, buscando mejores días para su familia, su pareja trabaja como albañil y ella tenía empleos eventuales.

"Por unos míseros billetes la mataron, no había rasgos de violencia, ella no me respondía, incluso atendí a dos clientes. Cuando entré a la bodega la encontré", contó el dueño del almacén. Luego del macabro hallazgo se comunicó con la policía.