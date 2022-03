Posible caso de infanticidio en Cochabamba: una menor llegó al hospital con golpes y signos de violación

Cochabamba, Bolivia

La mañana de este viernes 25 de marzo, una bebé de 1 año y 9 meses llegó a un hospital de la zona sur sin signos vitales. Fueron su madre y su padrastro los que la llevaron al centro médico, argumentando que se había caído de una fuente.

Además, habría sido abusada sexualmente y tiene signos de violencia de larga data, porque su cuerpo presentaba evidencias de golpes y maltrato.

La pequeña fue llevada al Centro de Salud de Cerro Verde, a las 7:50. Le recibieron en el servicio de emergencias, donde le hicieron el examen físico correspondiente.

"Al no encontrarse signos vitales, se le realiza la resucitación cardiopulmonar por parte del médico de turno, pero no fue factible porque no tuvimos una respuesta favorable. Se le diagnostica un TEC grave y sospecha de fractura de base de cráneo", informó la responsable del hospital, la doctora Jaqueline Mamani.