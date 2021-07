Postergan declaración de José Antonio Quiroga por los hechos de 2019

Este jueves se suspendió la audiencia de declaración del coordinador político nacional de Comunidad Ciudadana (CC) José Antonio Quiroga quien llegó al Ministerio Público, acompañado de Carlos Mesa, para declarar por los hechos del 2019.

"Me presenté para declarar, sin embargo, se ha suspendido la sesión. (...) No me han dado una explicación. Solo que han cambiado su agenda y que van a volver a citarme", señaló Quiroga ante los medios de comunicación que lo aguardaban.