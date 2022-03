Premilitares continúan esperando la entrega de los uniformes que pagaron hace 6 meses

Cochabamba, Bolivia

Padres de familia de jóvenes que realizan el servicio premilitar en la gestión 2021-2022 presentaron una carta en la que denuncian que hace más de seis meses pagaron 850 bolivianos por el uniforme. Sin embargo, hasta ahora no les entregaron ni uno.

La misiva está dirigida al Ministro de Defensa, Edmundo Novillo. En ella, los padres piden que se haga la entrega de los uniformes que consideran de suma importancia para el momento de asistir a la instrucción en entidades militares u otras actividades programadas.

"Al momento de presentarse para prestar el Servicio Pre Militar se realizó el depósito correspondiente a cuenta del Ministerio de Defensa y hasta ahora, ya aproximadamente 4 meses, no se realizó la entrega, considerando que no tiene sentido prolongar el tiempo de entrega ya que no cumpliría con el objetivo previsto", se lee en la carta.