Presentan acusación contra diputada del MAS y piden sea suspendida

Este miércoles la diputada de Creemos, Tatiana Añez, presentó una acusación a la Comisión de Ética contra la diputada del MAS, Gloria Callizaya quien la habría agredido durante la pelea que se registró ayer en la interpelación del ministro de Gobierno ante la Asamblea Legislativa Plurinacional. AÑEZ pide que Callizaya sea suspendida.

“Yo he presentado ya mi denuncia a la Comisión de Ética, he adjuntado mi certificado médico forense que me ha dado tres días de impedimento y estoy pidiendo que se cumpla el reglamento de ética suspenda a esta diputada que me agredió físicamente sin ningún motivo”, dijo Añez.