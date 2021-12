Presidente de Comcipo escribe una carta desde la clandestinidad pide al pueblo no dejarse intimidar

El presidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Juan Carlos Manuel, fue declarado en la clandestinidad, la pasada jornada circuló una carta en redes sociales, firmada por él, desde un lugar desconocido, en la misma pide al pueblo boliviano, no dejarse intimidar ante presuntos hechos irregulares del gobierno.

Según se lee en la carta, Manuel afirma que el gobierno habría inventado procesos en contra de líderes cívicos, debido al temor de realizar una auditoria a los comicios electorales del 18 de octubre de 2020, que posesionaron como presidente a Luis Arce, hecho que es demandado por algunos sectores.

“Sabemos que no hemos hecho nada malo y que nuestra conciencia está tranquila y nuestro creador sabe que no hicimos mal a nadie y no tenemos por qué hacerlo”, agrega Manuel en la misiva.