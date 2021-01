Presidente de México da positivo al Covid-19 y recibe tratamiento médico

Cargando...

México

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó el domingo que tiene Covid-19, pero que hasta el momento los síntomas que presenta son leves, que se encuentra bajo tratamiento médico y que estará pendiente de sus asuntos como jefe de Estado.

Varios funcionarios de alto rango de su administración han sido contagiados a lo largo de la pandemia, que ha dejado cerca de 150,000 muertes en el país. El portavoz del mandatario, Jesús Ramírez, anunció hace apenas dos semanas que tenía coronavirus.

"Lamento informarles que estoy contagiado de COVID-19. Los síntomas son leves pero ya estoy en tratamiento médico. Como siempre, soy optimista", dijo el presidente en su cuenta de Twitter. "Saldremos adelante todos".

López Obrador, conocido por su acrónimo AMLO, ha sido duramente criticado por haberse resistido a usar tapabocas durante la epidemia, incluyendo en eventos públicos y privados de los que suele subir fotos a sus redes.

El director de Epidemiología de la secretaría de Salud, José Alomía, informó poco después que el presidente, quien sufre de hipertensión, fue diagnosticado el domingo, que se encuentra estable, resguardado en su domicilio y que un equipo médico de especialistas estará pendiente de su estado.

El funcionario agregó que se recomienda confinamiento y pruebas para detectar coronavirus a quienes han estado en contacto con el presidente, quien dijo hace días que estaría dispuesto a ponerse la vacuna contra Covid-19 cuando le correspondiera.

Al inicio de la pandemia, AMLO pidió a la gente no entrar en pánico y hasta sugirió asistir a restaurantes para no golpear a la economía nacional. Sin embargo en diciembre clamó porque la población se quedara en casa y no hiciera celebraciones navideñas para contener los contagios en el país, el cuarto con más muertos en el planeta por coronavirus.

El gobernante dijo el domingo que estará pendiente "de los asuntos públicos desde el Palacio Nacional" (sede del Gobierno) y que el lunes atenderá temprano una anunciada llamada con su colega Vladimir Putin para hablar sobre la posibilidad de que Rusia envíe a México la vacuna Sputnik V.

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez, fue designada por López Obrador para conducir la rueda de prensa matutina e informar de diversos temas.