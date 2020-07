Prieto respecto a Covid-19: “El registro mayor de casos en La Paz tanto como en Cochabamba”

Cargando...

La Paz, Bolivia

El jefe de Epidemiología del Ministerio de Salud, Virgilio Prieto, en entrevista con El Mañanero informo que en los departamentos de La Paz y Cochabamba se registra un ascenso considerable de los casos de coronavirus.

“Tenemos también el registro mayor de casos en La Paz tanto como en Cochabamba donde la situación de la epidemia está disparándose, esta de una forma acelerada y lastimosamente los decesos también van en incremento”, aseveró Prieto.

Por otro lado señalo que no servirá de mucho el ampliar la capacidad de espacios para atender a pacientes con coronavirus, si la población continúa en marchas y huelgas.

“De nada va a servir que ampliemos la capacidad instalada si la población sigue en marchas en huelgas, no respectando las normas y restricciones que se tienen que cumplir para evitar que la propagación sea masiva. Cada días más casos vamos a tener por la población que no acata las disposiciones, porque tenemos una población irracional que no entiende esto”, explicó el profesional médico.

Indico que la población debe comprender que estamos en una guerra con un enemigo invisible y que lo más importante es conservar la vida.