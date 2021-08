La Paz, Bolivia

El procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, calificó este martes de estafa al país la auditoría de la Organización de Estados Americanos (OEA), que identificó un caso de fraude en las elecciones presidenciales de 2019.

Las declaraciones de Chávez surgen después de que el secretario general del organismo, Luis Almagro, ratificara la posición emitida en el informe de la Misión de Observación, y enfatizó que en octubre de 2019 el acuerdo entre el Gobierno y la organización internacional establecía la realización de una auditoría que al final no fue cumplida.

“Hubo un informe que, primero, no es una auditoría, no se señala en ningún lugar que es una auditoría, porque no cumple ningún parámetro por los cánones nacionales e internacionales para hacer una auditoría, no da cifras”, apuntó.