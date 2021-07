Procurador: Quienes denunciaron “fraude monumental” sin pruebas, ahora deben rendir cuentas ante la justicia

Cargando...

El procurador Wilfredo Chávez, dijo que con el informe de la Fundación de la Universidad de Salamanca, España, sobre las elecciones de 2019, se demuestra de manera pericial y judicial que no existió ilícitos en esos comicios y que quienes impulsaron la consigna de “fraude monumental” para justificar el golpe de Estado y se atribuyeron los derechos del pueblo entre el 10 y 12 de noviembre de 2019, deben rendir cuentas ante la justicia.

La autoridad, durante una entrevistada, explicó la importancia del informe pericial encargado por la Fiscalía para evidenciar si hubo fraude en las elecciones del 20 de octubre de 2019. Ese informe de expertos determinó la inexistencia de manipulación en los datos que prueben una actuación dolosa que hubiera incidido en los resultados del proceso electoral de entonces.

Al respecto, el Procurador General del Estado indicó que la pericia internacional “estableció que no existió la llamada manipulación informática y en consecuencia no hubo fraude”.

Dijo que la “pericia seria de la Universidad de Salamanca que establece qué ha pasado en los tres servidores, uno por uno, salida e ingreso, uno por uno, desbarata absolutamente la teoría del supuesto fraude, no habido fraude en el país, está ahora pericialmente demostrado, judicialmente demostrado”.

El martes, el fiscal General del Estado, Juan Lanchipa, presentó las conclusiones de la Pericia en el Área de Seguridad Informática y Administración de Redes sobre la integridad informática de los resultados de las elecciones del 20 de octubre de 2019, encargada por el Ministerio Público al Grupo de Investigación Deep Tech Lab de BISITE de la Fundación General de la Universidad de Salamanca, España.

El estudio, de más de 230 páginas, resultado de un trabajo de tres meses, establece la inexistencia de manipulación en los datos que prueben una actuación dolosa que hubiera incidido en los resultados del proceso electoral de octubre del 2019.

Al respecto, el Procurador dijo que quienes impulsaron la idea de “fraude monumental”, que sirvió de sustento para que quema y asalto de instituciones públicas, así como para el golpe de Estado y sus secuelas, deberían estar preocupados ya que la justicia les llegará en algún momento.

“Esos que dijeron fraude monumental y otros tienen que estar preocupados porque la justicia, les va a llegar en algún momento, porque han ocasionado un golpe de Estado, luto, dolor, persecución, han generado un gobierno ladrón, que ha estado once meses, casi doce meses en el poder”, sostuvo.

“Tienen que dar cuentas a la justicia, quienes luego han continuado con el golpe en sus reuniones y con su diálogo de ellos, atribuirse los derechos del pueblo entre el 10 y 12 de noviembre, entre otros la Iglesia Católica, que ahora anda muy callada con el informe (…) creo que toda esa gente tiene que rendir cuentas ante la justicia y si no tiene nada, que no han hecho nada, pues declaren, no se oculten, como el señor (Carlos) Mesa”, afirmó.

Consultado sobre lo que se viene ahora en el campo judicial dijo que las víctimas, las personas que estuvieron encarceladas, “tienen el derecho, una vez que esté cerrado el caso, de reparación del daño que han sufrido, ya sea en la vía penal o en la vía civil, una vía que se permite que no se usa mucho, tienen el derecho al resarcimiento de parte de quienes les han ocasionado esto”.

“Otra cosa es que se activen procesos en contra de los que han hecho esta denuncia, tan descabellada, tan absurda, empezando a nivel internacional yo creo que hay que analizar con cuidado el rol que ha tenido Almagro y la OEA, en este caso”, sostuvo.