Prohibiciones y recomendaciones por la fiesta de Todos Santos y Ñatitas en La Paz

La alcaldía Municipal de La Paz, emitió en sus redes sociales, algunas restricciones y recomendaciones para que usted pueda asistir al Cementerio General, para efectuar su visita a sus seres queridos.

Las personas que visiten el Cementerio General, no podrán ingresar bebidas alcohólicas, tampoco podrán entrar las personas que esten en estado de ebriedad.

No permitirán el ingreso de sombrillas, chiwiñas, sillas y bancas, con el propósito de cuidar las jardineras, no se debe ingresar a ese lugar, ni a espacios verdes. No podrán ingresar grupos de música mayores a cinco personas, ni vendedores ambulantes.

Dentro de las recomendaciones y para evitar aglomeraciones de personas y posibles contagios de Covid-19, se debe hacer uso de barbijo, implementos de bioseguridad y tener el distanciamiento correspondiente.

No se deberán ingresar alimentos frescos no perecederos que puedan generar focos de infección. Con el fin de evitar extravíos, se debe evitar llevar a menores de edad y respetar las vías de circulación.

Estas son las mismas restricciones y recomendaciones, que se deben cumplir no solo en la fiesta de Todos Santos que se celebran los días 1 y 2 de noviembre, sino también, el 8 que es el día de las Ñatitas, (cráneos humanos a los que se rinde adoración).

