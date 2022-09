Proyecto Luz, el emprendimiento boliviano que busca dar una nueva oportunidad a quienes no pueden caminar

Cochabamba, Bolivia

Los bipedestadores son equipos especiales para personas con problemas neurológicos que no pueden mover sus extremidades inferiores.

Viendo la necesidad de muchas personas de poder acceder a estos aparatos para mejorar su calidad de vida, un emprendimiento cochabambino decidió fabricarlos. Se trata de "Proyecto Luz".

La idea nació hace unos meses después de ver el sufrimiento de pacientes que no tenían otra opción de ver pasar sus vidas mientras solo podían estar sentados en sus sillas de ruedas.

"Empezó viendo la necesidad que tienen en esta área, las personas con problemas neurológicos, que no pueden caminar, quedaron parapléjicas, cuadripléjicos y no pueden estar de pie, es muy dificultoso para ellos. Viendo esa necesidad, nosotros trabajamos en este equipo para que estas personas lo puedan tener en casa ", contó el ingeniero.

En el extranjero, el aparato tiene un precio de entre 1.500 a 3.000 dólares, Proyecto Luz los fabrica a 4.900 bolivianos (aproximadamente 700 dólares), la mayor parte se va al material, pues está hecho de fierro.

El prototipo se construyó y perfeccionó en cuatro meses. Hoy, este emprendimiento está cambiando la vida de muchas personas, como Bladimir, un joven que sufrió un accidente y estaba postrado en una silla de ruedas hasta hace poco, ahora ya pudo pararse.

"El hecho de estar parado me ayuda en muchas cosas, no solo anímicamente, poder ver a las personas de frente y no tener que estar sentado todo el rato. Tiene muchos beneficios. Dependía no solo de una persona, sino dos hasta tres y ahora ya no. Si este equipo hubiera habido cuando hice rehabilitación, iba a estar mucho mejor a estas alturas", contó Bladimir Torrico, que ya siente otra persona y más fortalecido.