“Pudieron haberle quitado la vida”: Baleado en atraco aún tiene el proyectil en la pierna

Un hombre de 29 años permanece internado y con un proyectil alojado en la pierna tras ser víctima de un violento atraco perpetrado por delincuentes a bordo de una motocicleta. El hecho ocurrió durante la madrugada y, según la familia, los antisociales no midieron consecuencias al momento de disparar.

La víctima será sometida a una cirugía para extraer la bala, informó su esposa, Elvira Q., quien relató la angustia que vive la familia luego del ataque.

“Va a ser sometido a una cirugía y enseguida le van a derivar al Hospital del Plan, donde le van a hacer la operación para sacar el proyectil”, señaló.

La mujer lamentó el incremento de hechos delictivos y pidió mayor presencia policial en la zona.

“No midieron consecuencias, pudieron haberle quitado la vida. Quisiera pedir a las autoridades, a los policías más que todo, que hagan más patrullaje. Hay mucho robo, mucha delincuencia. Quitar la vida por un celular es terrible”, manifestó.

Según el relato de la esposa, el proyectil impactó en el muslo de la víctima; sin embargo, aseguró que la situación pudo terminar en tragedia.

“Pudo haber sido peor si él no hacía un movimiento de salto hacia atrás. Podía haberle dado en el estómago o en el pecho y dañar órganos, pero más bien no fue así”, contó.

Sobre los autores del hecho, indicó que uno de los delincuentes conducía la motocicleta con casco, mientras que el segundo sujeto, quien habría disparado, tenía el rostro descubierto.

“El que venía manejando tenía casco y el segundo, el que le disparó, no tenía casco. Era un joven flaquito que sacó el arma”, relató.

La familia también expresó temor debido a que los delincuentes continúan prófugos y el ataque ocurrió afuera de su vivienda.

“Yo tengo un poco de miedo por el temor de que vuelvan. Fue afuera de mi casa y quién sabe si viven por ahí cerca. En el parque viven muchos malhechores”, afirmó la mujer.

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