Putin no descarta buscar la reelección si se aprueba referéndum que le permitiría gobernar hasta 2036

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, no descarta volver buscar la reelección si los rusos adoptan próximamente las enmiendas constitucionales que le permitiría permanecer en el Kremlin después de 2024, dijo el mandatario en una entrevista al canal de televisión Rossía-1 emitida este domingo.

"No he tomado una decisión aún. No descarto presentarme (a las elecciones) si así lo estipula la Constitución", señaló.