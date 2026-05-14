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¿Qué departamentos siguen afectados por los bloqueos y protestas? Conozca el reporte de la ABC

La ABC reportó 26 puntos de bloqueo en cinco departamentos. La Paz concentra la mayor cantidad de rutas interrumpidas, mientras crecen las protestas impulsadas por sectores sociales y campesinos.

Red Uno de Bolivia

14/05/2026 12:39

Bolivia

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La transitabilidad en varias carreteras del país continúa complicada este jueves.

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) informó que hasta las 11:45 se registraban 26 puntos de bloqueo en cinco departamentos de Bolivia, siendo La Paz el más afectado por las interrupciones.

Los bloqueos también se reportan en Oruro, Beni, Cochabamba y Santa Cruz.

Entre los sectores movilizados se encuentran afiliados a la Central Obrera Boliviana (COB) y organizaciones campesinas, especialmente la Federación Departamental de Trabajadores Campesinos Túpac Katari en La Paz.

Los puntos más críticos

La Paz concentra la mayor cantidad de bloqueos

Las rutas interrumpidas en el departamento paceño son:

  • Pumazani

  • Entre Ríos – Sapecho

  • Patamanta – Huarina

  • Alto Lima – Río Seco

  • Nazacara – San Andrés de Machaca

  • Botijlaca – Colegio Laura Lloko Lloko

  • Achica Arriba – Calamarca

  • San Andrés de Machaca – salida Santiago de Machaca

  • Salida Achiri – salida de Berenguela

  • Puente Desaguadero – límite La Paz/Oruro

  • Lacka – Vino Tinto

  • Sica Sica – Luribay

  • Patacamaya – Sica Sica

  • Luribay – límite La Paz/Oruro

  • Alcantarilla – Colquiri

Oruro

  • Límite Oruro – La Paz – Curahuara

  • Caihuasi – Caracollo

  • Límite Oruro – La Paz – Caihuasi

Beni

  • Límite La Paz – Beni – Puente Mitre

  • Yucumo – Río Colorado

Cochabamba

  • Tukiña

  • Cochabamba – Quillacollo

Santa Cruz

  • Los Troncos – Núcleo I

¿Por qué protestan?

Las movilizaciones fueron impulsadas inicialmente por la Central Obrera Boliviana, que exige al Gobierno la atención de su pliego petitorio, entre ellos un incremento salarial del 20 %.

En paralelo, sectores campesinos iniciaron protestas para exigir la abrogación de la Ley 1720, aunque posteriormente añadieron la demanda de renuncia del presidente Rodrigo Paz.

Mientras tanto, cientos de conductores y pasajeros continúan afectados por las interrupciones en distintas rutas estratégicas del país.

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