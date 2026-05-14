¿Qué departamentos siguen afectados por los bloqueos y protestas? Conozca el reporte de la ABC

La ABC reportó 26 puntos de bloqueo en cinco departamentos. La Paz concentra la mayor cantidad de rutas interrumpidas, mientras crecen las protestas impulsadas por sectores sociales y campesinos.
14/05/2026 12:39
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La transitabilidad en varias carreteras del país continúa complicada este jueves.
La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) informó que hasta las 11:45 se registraban 26 puntos de bloqueo en cinco departamentos de Bolivia, siendo La Paz el más afectado por las interrupciones.
Los bloqueos también se reportan en Oruro, Beni, Cochabamba y Santa Cruz.
Entre los sectores movilizados se encuentran afiliados a la Central Obrera Boliviana (COB) y organizaciones campesinas, especialmente la Federación Departamental de Trabajadores Campesinos Túpac Katari en La Paz.
Los puntos más críticos
La Paz concentra la mayor cantidad de bloqueos
Las rutas interrumpidas en el departamento paceño son:
Pumazani
Entre Ríos – Sapecho
Patamanta – Huarina
Alto Lima – Río Seco
Nazacara – San Andrés de Machaca
Botijlaca – Colegio Laura Lloko Lloko
Achica Arriba – Calamarca
San Andrés de Machaca – salida Santiago de Machaca
Salida Achiri – salida de Berenguela
Puente Desaguadero – límite La Paz/Oruro
Lacka – Vino Tinto
Sica Sica – Luribay
Patacamaya – Sica Sica
Luribay – límite La Paz/Oruro
Alcantarilla – Colquiri
Oruro
Límite Oruro – La Paz – Curahuara
Caihuasi – Caracollo
Límite Oruro – La Paz – Caihuasi
Beni
Límite La Paz – Beni – Puente Mitre
Yucumo – Río Colorado
Cochabamba
Tukiña
Cochabamba – Quillacollo
Santa Cruz
Los Troncos – Núcleo I
¿Por qué protestan?
Las movilizaciones fueron impulsadas inicialmente por la Central Obrera Boliviana, que exige al Gobierno la atención de su pliego petitorio, entre ellos un incremento salarial del 20 %.
En paralelo, sectores campesinos iniciaron protestas para exigir la abrogación de la Ley 1720, aunque posteriormente añadieron la demanda de renuncia del presidente Rodrigo Paz.
Mientras tanto, cientos de conductores y pasajeros continúan afectados por las interrupciones en distintas rutas estratégicas del país.
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