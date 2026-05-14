¿Qué departamentos siguen afectados por los bloqueos y protestas? Conozca el reporte de la ABC

La transitabilidad en varias carreteras del país continúa complicada este jueves.

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) informó que hasta las 11:45 se registraban 26 puntos de bloqueo en cinco departamentos de Bolivia, siendo La Paz el más afectado por las interrupciones.

Los bloqueos también se reportan en Oruro, Beni, Cochabamba y Santa Cruz.

Entre los sectores movilizados se encuentran afiliados a la Central Obrera Boliviana (COB) y organizaciones campesinas, especialmente la Federación Departamental de Trabajadores Campesinos Túpac Katari en La Paz.

Los puntos más críticos

La Paz concentra la mayor cantidad de bloqueos

Las rutas interrumpidas en el departamento paceño son:

Pumazani

Entre Ríos – Sapecho

Patamanta – Huarina

Alto Lima – Río Seco

Nazacara – San Andrés de Machaca

Botijlaca – Colegio Laura Lloko Lloko

Achica Arriba – Calamarca

San Andrés de Machaca – salida Santiago de Machaca

Salida Achiri – salida de Berenguela

Puente Desaguadero – límite La Paz/Oruro

Lacka – Vino Tinto

Sica Sica – Luribay

Patacamaya – Sica Sica

Luribay – límite La Paz/Oruro

Alcantarilla – Colquiri

Oruro

Límite Oruro – La Paz – Curahuara

Caihuasi – Caracollo

Límite Oruro – La Paz – Caihuasi

Beni

Límite La Paz – Beni – Puente Mitre

Yucumo – Río Colorado

Cochabamba

Tukiña

Cochabamba – Quillacollo

Santa Cruz

Los Troncos – Núcleo I

¿Por qué protestan?

Las movilizaciones fueron impulsadas inicialmente por la Central Obrera Boliviana, que exige al Gobierno la atención de su pliego petitorio, entre ellos un incremento salarial del 20 %.

En paralelo, sectores campesinos iniciaron protestas para exigir la abrogación de la Ley 1720, aunque posteriormente añadieron la demanda de renuncia del presidente Rodrigo Paz.

Mientras tanto, cientos de conductores y pasajeros continúan afectados por las interrupciones en distintas rutas estratégicas del país.

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