San Ignacio de Velasco, Santa Cruz

Tras conocerse el feminicidio contra Elenir Pertigá (35), una madre de dos hijos, en manos de su pareja de nacionalidad brasileña, su madre pide justicia y su encierro en prisión. "Que no lo suelten a ese brasileño que ultrajó a mi hija hasta la muerte", dijo Blanca Petigá mientras velaba los restos de su hija en San Ignacio de Velasco.

La madre de la víctima, visiblemente afectada, relató que el pasado jueves por la noche el hombre la golpeó hasta dejarla postrada en cama, ella no se enteró hasta dos días después del hecho, su hija la llamó e inmediatamente acudió a su vivienda y la encontró en condiciones lamentables, no había recibido ningún medicamento para aliviar sus heridas, menos atención médica.

"Cuando la lleve al doctor, me dijo que estaba grave, ¿por qué no la trajo antes?, pero yo no sabia nada", dijo llorando. "Mi hija ya se hacía hasta sus necesidades encima".