¿Quién es César Siles, nuevo Procurador General del Estado?

Bolivia

Este miércoles, el abogado César Siles fue posesionado como el nuevo Procurador General del Estado por el presidente Luis Arce. Su hoja de vida revela que pasó por diversas instituciones del Estado durante casi dos décadas.

Antes de este nombramiento, César Adalid Siles Bazán ocupaba el cargo de Viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales. Nació el 6 de mayo de 1974, en La Paz. Tiene realizó una maestría en Derecho Constitucional Gestión Pública Judicial por la Universidad Andina Simón Bolívar (UASB). También fue docente en la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Universidad Siglo XX, Universidad Salesiana, Universidad Andina Simón Bolívar (posgrado) y la Escuela de Gestión Pública Plurinacional.

Fue juez del Tribunal Administrativo de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), magistrado y apoderado de Bolivia ante el Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad Andina (2010).

Además, tuvo cargos en varias entidades estatales. Trabajó en la Cancillería del Estado durante 10 años y lleva 16 en la función pública. En ese sentido, fue director general de Asuntos Jurídicos de la Cancillería, director jurídico de la Cámara de Senadores, director de Gestión Jurídica del Ministerio de la Presidencia, director general de Empleo en el Ministerio de Trabajo. Además fue fiscal anticorrupción y supervisor legal de la Contraloría General del Estado.

Asimismo, fungió como apoderado de Evo Morales. Fue presidente de la Comisión Nacional del Refugiado (Conare) cuando el ciudadano peruano Martín Belaúnde denunció que funcionarios de esa comisión le pidieron dinero a cambio de aprobar su solicitud de refugio, según publicó ANF en noviembre de 2020, cuando fue posesionado como viceministro.

Por otro lado, según una publicación de la Gaceta Oficial de Bolivia, en 2011, Siles fue designado como miembro del directorio de Boliviana de Aviación – BoA, a través de una Resolución del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El nombre del ahora Procurador también circuló en los medios cuando el expresidente Evo Morales lo acusó de oponerse a su candidatura como senador en las elecciones de 2020. La denuncia la hizo en público delante del presidente Luis Arce.

"Hermano Lucho, tengo que quejarme públicamente. No es posible que un viceministro de Justicia se sume a la demanda de (Arturo) Murillo y (Óscar) Ortiz, no puedo entender. Ese viceministro había gestionado para inhabilitarme como candidato a senador, ese viceministro liberó el 29 de noviembre a la gente que estaba detenida y nos hizo tanto daño. No pueden entender, tiene que haber justicia, hermano Lucho", afirmó Morales en febrero de 2022.