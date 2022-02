Quispe no renunciaré al cargo ya que "es plenamente inocente", según su abogado

Este jueves el abogado del gobernador de La Paz, Santos Quispe, señaló que la autoridad no renunciará ya que no cometió ningún delito.

“El Gobernador no va a renunciar porque no ha cometido delito alguno, es una posibilidad descartada por él mismo; él es plenamente inocente y en ese caso no podría renunciar, porque renunciar sería reconocer la existencia de un hecho que realmente no pasó jamás”, señaló el jurista Raúl Ferreira.