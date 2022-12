Quispe presentó proyecto de ley que declara a “El Mallku” como héroe nacional

Cargando...

El gobernador de La Paz, Santos Quispe, presentó este martes a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley que declara a su padre Felipe Quispe Huanca, más conocido como “El Mallku”, como héroe nacional.

“Esperemos que los hermanos diputados y senadores (aprueben el proyecto de ley), ustedes saben la trayectoria de Felipe Quispe, gracias a él algunos del partido del MAS han vuelto el MAS al Gobierno, gracias a Felipe por sus luchas ha tenido como presidente a Evo Morales”, expresó el Gobernador.

Quispe recordó que en agosto su padre ya fue declarado por la Asamblea Legislativa Departamental de La Paz como héroe departamental y ahora que el objetivo es que sea declarado héroe nacional por su trayectoria como dirigente de organizaciones sociales y político.

Según el gobernador, si no fuera por la lucha social y política que realizó su padre el MAS no estaría en el poder y Evo Morales no hubiese llegado a ser presidente.

Cargando...

“El Mallku” fue líder de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos (CSUTCB) y miembro del Ejército Guerrillero Tupac Katari (EGTK), por el que fue encarcelado. Murió siendo candidato a la Gobernación de La Paz y tuvo un papel central en la “Guerra del Gas”, que en 2003 terminó con el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada.