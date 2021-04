Rafael Quispe asegura que votará nulo en la segunda vuelta

La Paz-Bolivia

Este martes, el excandidato a gobernador Rafael Quispe informó su decisión de votar “nulo” en la segunda vuelta electoral, porque considera que los candidatos de MAS y de Jallalla son lo mismo.

“Yo voy a votar nulo”, aseveró Rafael Quispe, a tiempo de argumentar que en caso de una victoria de Santos Quispe el “descalabro” será el mismo para La Paz que si gana Franklin Flores del MAS, porque ambos tienen la misma ideología.

Sin embargo, ha intentado acercarse a la agrupación Jallalla para una alianza y hacer campaña contra el MAS, pero le respondieron con insultos.

Por lo tanto, “si gana el MAS el responsable es Santos Quispe y Leopoldo Chui por no querer hacer ninguna alianza. Y la señora Eva Copa por no quedarse callada, ella pudo haber intercedido, ella era compañera de trabajo durante el parlamento por cinco años. Si no toman acciones le están entregando en bandeja de oro la Gobernación”, añadió.