“Realmente horrorizados por lo que hemos pasado”, vecinos piden que vía donde ocurrió fatal accidente sea sólo de subida

La Paz

Vecinos de la zona Tembladerani, sector Julio Tellez, donde pasó el fatal accidente que cobró la vida de tres personas y ocho heridos piden que esta vía sea solo de subida, ya que los accidentes en el sector son constantes, así declaró a Notivisión Primero la presidenta de la zona, Mirián Sanjinéz.

“Realmente horrorizados por lo que hemos pasado, es terrible el accidente que hemos vivido ese día, pese a que mande cartas para rompemuelles nos dijeron que no corresponde, esta calle queremos que sea solo de subida”, señaló la vecina.

El director departamental de Tránsito de La Paz, Walter Sosa, confirmó la muerte de tres personas y ocho heridos como consecuencia del accidente múltiple en la zona de Tembladerani, de acuerdo con el informe policial, una mujer de 54 años falleció instantáneamente tras el hecho y dos personas perdieron la vida al ser trasladadas a centros médicos, una en el trayecto y otra en el Hospital Arco Iris.

Según el reporte policial, Alejandro Mamani Apaza, de 52 años de edad, Martha Quispe y Antonio Quispe Chuquimia fueron identificados como las víctimas fatales.

“Que no haya circulación de movilidades de alto tonelaje, no es la primera vez son varias veces, incluso colectivos no engachan y empiezan a rodar, es muy complicado”, manifestó la vecina.