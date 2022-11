Reclaman al Gobierno por incumplir su compromiso de patrullar El Alto con helicópteros

Cargando...

El presidente del Concejo Municipal de El Alto, Rogelio Maldonado, reclamó al ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, porque en algún momento se comprometió a patrullar la ciudad de El Alto incluso con helicópteros y hasta la fecha no habría cumplido con su palabra.

“En todo lado es así, no hay muchos policías que puedan cubrir de acuerdo a las necesidades de la población, inclusive en el aniversario del Distrito 8 han ofrecido helicópteros y hoy por hoy no llega, entonces creo que hay que ser responsables con el compromiso y no simplemente dejarse llevar por la emoción del momento o por la convocatoria que existe de muchas personas en ese momento”, sostuvo.

El 8 de mayo, el ministro anunció la entrega a la Policía Boliviana de un helicóptero de alta tecnología secuestrado al narcotráfico, para que realice tareas de seguridad ciudadana en la segunda ciudad más poblada del país.

“Nos faltan esos dos papeleos y una vez concluidos vamos a ver mañana, tarde y noche haciendo bulla a ese helicóptero, más bulla que las cantinas que están de manera clandestina”, dijo en su discurso.

Cargando...

Recientemente, el órgano deliberativo alteño aprobó una ley municipal que cede un espacio público a la Policía Boliviana para que construya un módulo policial en el Distrito Municipal 14.

Maldonado recordó que no es la primera vez que aprueban normativas para ceder espacios públicos a la institución verde olivo para que edifiquen módulos policiales que garanticen la seguridad de los alteños.