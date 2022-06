Recolectores de basura en Yapacaní hallan Bs. 20.000 que una mujer desechó por error

Cargando...

Santa Cruz - Bolivia

Insólito. Recolectores de residuos del Relleno Sanitario de Yapacaní, hallaron una bolsa de color negra que contenía Bs. 20.000 en medio de la basura. El dinero fue desechado por error por una mujer.

Marlene García, inspectora del relleno sanitario, informó que el hallazgo se produjo la mañana de este jueves durante una inspección, sin embargo, un día antes recibieron parte de un señor que llegó muy preocupado hasta las instalaciones para indicar que su hija de profesión abogada botó por error una bolsa donde estaba el dinero y que lo confundió con basura.

“Se autorizó la búsqueda y los trabajadores los colaboraron. Se tuvo la sorpresa que sí se pudo pillar el dinero en el relleno sanitario. No había ninguna probabilidad de encontrar el dinero, pero tuvieron suerte hasta con el clima, porque cuando llueve las máquinas no operan y como el terreno es resbaloso no se trabajó”, explicó la inspectora.

Y es que la mujer juntamente con su hermana, obtuvieron el dinero por la venta de un lote. Estando ambas en su oficina, una de ellas arrojó la bolsa con los recursos al basurero que da en la calle. En ese ínterin pasó el camión recolector de basura y alzó las bolsas que estaban afueras de la oficina.

"Era algo que uno pensaba que no se podía recuperar por la cantidad de residuos que ingresa al relleno sanitario. Gracias a Dios se encontró, personal de la Alcaldía colaboró con la búsqueda", dijo García.