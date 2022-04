Régimen Penitenciario dice que Aramayo recibió tratamiento oportuno

La Paz, Bolivia

El director de Régimen Penitenciario brindó declaraciones ante los medios e informó que el ex director del Fondioc Marco Antonio Aramayo exautoridad, recibió tratamiento médico oportuno.

“Queremos desmentir categóricamente las declaraciones muy antojadizas del abogado, respecto a que el señor Aramayo no hubiese tenido la atención oportuna respecto al estado de su salud. Queremos manifestar que la administración penitenciaria ha realizado los controles, no solamente por nuestro médico sino también a solicitud del señor Marco Antonio Aramayo, lo que no sabe el médico es que la administración penitenciaria de cada privado de libertad tiene un historial médico clínico donde está absolutamente toda la información del estado de salud del señor Aramayo”, señaló Limpias.