Remolcaban su vehículo en una grúa, encendió el motor y volcó

Cochabamba, Bolivia

Este jueves, en plena Av. Ayacucho, un conductor se rehusó a que remolquen su vehículo en una grúa, encendió el motor, intentó bajarse y terminó volcándose.

El automóvil estaba estacionado en un lugar no permitido, en el centro de la ciudad. Por eso, funcionarios del SEM procedieron a engramparlo y subirlo a la grúa. Sin embargo, el propietario se subió e intentó acelerar para zafarse de la sanción. La vagoneta terminó colgando de un costado de la grúa.

"Yo me paro en la acera. (El letrero) está tapado por todo lado ", dijo esta persona asegurando que no había señalización que prohíba parquear en ese lugar.

Todo fue filmado y se hizo viral en redes sociales. Además, el conductor intentó justificar su accionar y negó que hubiera cometido una infracción. El SEM informó que estaba realizando actividades particulares y puso excusas.

"Yo no aceleré. Un funcionario me indicó que estaba mordiendo la grampa y me dijo que se iba a salir el guardabarros. Entonces, me dijo que gire al otro lado y de esa manera lo hice", agregó.