Rescataron a tres cachorritos que fueron botados a un basurero en el mercado

Cochabamba, Bolivia

La Intendencia Municipal rescató a tres cachorritos que estaban dentro de un basurero en el mercado La Pampa.

Habrían sido arrojados entre los desechos por los mismos comerciantes, que no los pudieron vender. Además, no descartan que podrían ser robados.

"Lamentamos este hecho porque los comerciantes los botan cuando no los venden. Entonces, es una carga para ellos. Muchos de estos animalitos no tienen vacunación. Además, creemos que son robados porque una persona que haya criado un animalito no lo bota a la basura. Entonces, como no han podido venderlo a las 6 de la mañana, lo encontramos a las 11", agregó Navia.