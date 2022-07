Rivero admite chat con Tuto Quiroga y que reuniones en la UCB eran para buscar salida constitucional

Cargando...

La Paz - Bolivia

Susana Rivero, exdiputada del Movimiento al Socialismo (MAS), admitió este jueves que chateó con el líder opositor Jorge Tuto Quiroga tras la renuncia de Evo Morales en noviembre de 2019.

La exsegunda vicepresidenta en la Cámara de Diputados, confirmó la realización de las reuniones en la Universidad Católica Boliviana (UCB) para intentar un diálogo político hacia una transición constitucional, pero que los opositores adelantaron plan B.

“Difundan los chats de Tuto Quiroga, por favor, para quienes aún tengan dudas de lo que pasó 11 y 12 de noviembre /19. En ninguno se habla de Añez. Se habla de amedrentamiento a mi persona, de la vida de mi familia, del avión mexicano y la seguridad de Evo”, posteó la exlegisladora que participó de las reuniones en la UCB.

En la víspera, Jorge Tuto Quiroga tras prestar su declaración en la Fiscalía, presentó un documento de 14 páginas en las que ratifica en la línea de la Iglesia Católica que las delegadas del MAS estuvieron de acuerdo que un senador de oposición asuma la presidencia.

“Después de alrededor de una hora los congresistas se reintegraron a la mesa, donde las dos parlamentarias del MAS señalaron, sin dar mayores detalles de la reunión pequeña, que en virtud a las circunstancias que atravesaba el país lo más conveniente era que asuma un senador(a) de oposición, eso mostraba que ellas declinaban asumir el cargo; en esa línea señalaron que no tenían problema alguno con la Senadora Añez, pero preferían al Senador Zamora”, precisó.

Sin embargo, Rivero insistió que en ese tiempo no hubo vacío de poder, que quienes se reunieron en la UCB intentaron dirigir un diálogo político para una transición constitucional.

“¿Por qué no mostraron chats de Tuto antes? Son prueba de lo que he dicho hasta el cansancio, que no había vacío de poder, que intentábamos dirigir diálogo político para hacer transición constitucional, que 12/11/19 avión caza me perseguía, ese mismo día adelantaron su plan b”, escribió.

No obstante, no lograron una salida constitucional, porque se implementó el plan B. “Reunión en la católica 12/11/2019 es prueba irrebatible de inexistencia de vacío de poder y de intento de procurar salida legal y constitucional a las crisis. Intentamos a pesar de semejante situación y no lo logramos, tenían plan b con apoyo de militares y policías #fue golpe”.

Sin embargo, Quiroga aseguró que no existió ningún “golpe de Estado” como el MAS pretende imponer esa narrativa, que en su criterio no es otra cosa que una “tramoya” y “fábula”, ratificó que el país vivió una sucesión o transición constitucional.

"Es más, dijo que, si Jeanine Áñez fuera una mandataria inconstitucional, el presidente Luis Arce es hijo de esa inconstitucionalidad", en esa misma línea se refirió a los parlamentarios y al fiscal general del Estado, Juan Lanchipa.

La exdiputada acotó que “medios” con línea política pro “golpe” en 2019 intentarían cambiar con sutilezas cambiar la verdad. Ya hay sentencias 12/2022 en caso golpe II que tiene pruebas de asunción ilegal y ruptura constitucional y sentencia 52/20221 que gané ante el Tribunal Constitucional de ninguna hablan”.

Quiroga hizo un repaso de todas las normas, declaraciones constitucionales y actos que desvirtúan el supuesto golpe de Estado. Sostiene que una de esas pruebas es la ampliación del mandato de Añez, ley que fue aprobada con los dos tercios del MAS.

Susana Rivero y Adriana Salvatierra se reunieron con los opositores bajo la mediación de la Iglesia Católica, con presencia de la Unión Europea y del Gobierno español, encuentros que según Quiroga no se instalaron porque la condición primero era el ingreso del avión mexicano y luego la salida de Evo Morales a México.