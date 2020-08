RJC se rearticula y despeja bloqueo en Km. 10 de av. Blanco Galindo

Cochabamba, Bolivia

El grupo denominado Resistencia Juvenil Cochala (RJC) volvió a rearticularse. Se concentraron en la plaza de Cala Cala y después de entonar el Himno Nacional fueron a despejar el bloqueo en el kilómetro 10 de la Av. Blanco Galindo.

No se registraron enfrentamientos graves, en motos y bicicletas llegaron hasta el lugar para desalojar a los "autoconvocados" escaparon y la RJC quemó la moto de uno de ellos. El grupo de motociclistas señaló que irían a los puntos de bloqueo a despejar las vías.

“Lamentablemente ha fracasado el diálogo, a la Central Obrera Boliviana (COB) no le interesa la vida de los bolivianos, ni mucho menos al Movimiento al Socialismo (MAS). Pueblo boliviano, ciudad de Cochabamba no podemos permitir que estos terroristas nos sigan chantajeando, están cometiendo crímenes de lesa humanidad, están matando a la gente (…)”, indicó el líder de RJC, Yassir Molina.

El bloqueo de los “autoconvocados” se instaló exigiendo la realización de elecciones nacionales el 6 de septiembre, y mantenían la medida de presión a la altura del kilómetro 9 de la avenida Blanco Galindo, en la jurisdicción de Colcapirhua, luego que esta mañana se registraran amagues de enfrentamientos con integrantes de la RJC.

“Invitamos al señor Juan Carlos Huarachi que venga a bloquear, no sólo es manejar a las bases y amenazar (…) Así como nos estaban esperando con miguelitos, alambres, bombas molotov, que nosotros hemos destrozado. El pueblo boliviano ya no les tiene miedo, no es lo mismo que antes”, manifestó Molina.