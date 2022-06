Rolando Cuellar afirma que denunciará al vicepresidente del MAS Gerardo García por nexos con el narcotráfico

El parlamentario cruceño del Movimiento al Socialismo (MAS), Rolando Cuellar llegó a La Paz, para sostener una reunión con los mandatarios del Estado, y presentarles pruebas de presuntos nexos con el narcotráfico que involucraría a Gerardo García, vicepresidente del MAS.

El parlamentario señaló que tiene nombres, documentos y fotografías que respaldarán su denuncia ante las autoridades, así mismo dijo que se utilizó membretes del Movimiento al Socialismo (MAS), para dar avales.

Por su parte el acusado, Gerardo García señaló que no tiene ningún vínculo con el narcotráfico y que seguramente se trata de fotomontajes, así mismo invitó al parlamentario Cuellar a presentar las denuncias a quien corresponda.

"Que presente todo, habido y por haber yo no tengo miedo, y tampoco me preocupa porque yo no tengo nada. Ahora puede hacer montajes, si podrá ser montajes de cualquier cosa pero yo que tengo mi conocimiento y mi conciencia, no tengo nada que ver", afirmó García.