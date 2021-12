Rómulo Calvo no está de acuerdo con la convocatoria a cabildo nacional en Santa Cruz

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

El presidente del Comité Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, dijo este miércoles no estar de acuerdo con la convocatoria a cabildo nacional en la ciudad de Santa Cruz, para el 15 de enero.

“No hemos aceptado eso. No pueden cargarnos en la mochila un cabildo nacional sin haberlo articulado con nosotros. Santa Cruz no puede tomarse sola todos los problemas de Bolivia, tienen que ser los nueve departamentos. La fortaleza de Santa Cruz no puede estar expuesta a cada rato”, dijo Calvo en una entrevista con un medio escrito.

En ese sentido, el líder cívico de Santa Cruz anunció que replanteará la idea del cabildo nacional en la próxima reunión, que se realizará de forma virtual este viernes. Indica que las medidas que se asuman deben implicar la participación de toda la ciudadanía.

“(El cabildo) es la última carta que podemos jugar”, indicó Calvo, a tiempo de asegurar que “todos los espacios de lucha que algunos sectores deberían empezar a tomar, deberían ser protagonistas”.

Aclaró, por otro lado, que la determinación de llevar una demanda a cabildo depende siempre del pleno del Comité, pasando luego por una Asamblea de la Cruceñidad.

Ayer se llevó a cabo en Potosí una marcha de protesta que terminó por exigir la liberación de Marco Pumari, exlíder cívico de Comcipo, y determinó ir a marchas este viernes y a un cabildo nacional a mediados de enero.