"Sabían lo que le pasaba a mi hijo", dijo el papá del menor abusado en su colegio

Santa Cruz, Bolivia

El lunes un caso conmocionó al departamento cruceño, donde un niño de 11 años fue víctima de abuso sexual por parte de dos adolescentes, el hecho ocurrió dentro del baño de la unidad educativa. Los dos menores de 14 y 15 años en primera instancia fueron aprehendidos y la justicia determinó la detención preventiva en el Centro Educativo Piloto de Justicia Penal Juvenil " Nueva Vida Santa Cruz” (CENVICRUZ).

El abogado de la familia, Rajiv Echalar, señaló que existían suficientes elementos e indicios que apuntaban a la comisión del delito de abuso sexual, todas las pruebas fueron presentadas por el Ministerio Público. La determinación de la justicia surgió ante la probabilidad de riesgo de fuga y obstaculización en el proceso investigativo.

"Nosotros no sabíamos nada, porque mi hijo era constantemente amenazado por estos dos adolescentes, le decían que le iban a ser daño que lo iban a golpear. Por ese temor mi niño no hablaba conmigo, ni con su madre (...) Lo noté raro y asustado, le preguntaba si estaba bien, pero él no hablaba nada por temor", contó el progenitor.

En el marco de las investigaciones se conoció que los adolescentes agresores interceptaron en más de una ocasión al menor, pero el peor momento que vivió fue en el baño de su unidad educativa, cuando le bajaron el pantalón y le introdujeron bolígrafos en el recto. Los padres aseguraron que su hijo informaba todo lo ocurrido al director y a una maestra, pero el caso era abordado como 'faltas disciplinarias'.

"Mi hijo siempre le informaba al director sobre lo que le hacían los dos adolescentes y el director lo pasaba como "caso disciplinario", que no era caso grave (...) A nosotros como padres nunca nos dijo, porque era amenazado, incluso le dijeron que lo iban a violar", para nosotros como padres es muy doloroso.

Luego que el padre se enterara de lo ocurrido con su hijo, preso de la desesperación llegó hasta la unidad educativa y al no poder ingresar, para saber cómo estaba su pequeño, trepó el muro de la institución educativa.

"Cuando le dije porque no me dijo nada, me respondió 'papito yo tenía mucho miedo de contarle lo que yo pasaba en el colegio', para nosotros fue realmente doloroso enterarnos. Prácticamente me subí por el muro del colegio, porque no querían recibirme. Recibí la noticia en el trabajo, me salí llorando, lleno de impotencia. Lo primero que quería hacer era ver a mi niño, abrazarlo (...) Estos dos adolescentes se convirtieron en la sombra de mi hijo, lo seguían hasta en el baño", fue el crudo relato.

Los progenitores contaron que el menor se encuentra muy afectado, recibirá terapia psicológica, para tratar de superar esta traumática situación. El jurista de la familia indicó que se trató ocultar el hecho, no comunicando este hecho a las autoridades correspondientes.

"Lo que yo pido es seguridad para mi hijo, ayer saliendo de la audiencia hemos recibido muchas amenazas por parte de los familiares de los adolescentes enviados a Cenvicruz. Nos decían que tanto se dijo que hubo violación, esto llegaría a ese extremo, incluso nos decían que nos iban a matar (...) Tengo tres hijos y el más pequeño no quiere ir a clases, porque nos dice 'a mi hermanito le hicieron daño', está temeroso", dijo desesperada la madre.