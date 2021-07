¿Sabías que el 6 de julio es el Día Internacional del Beso Robado?

Cargando...

Se trata de una celebración de origen desconocido. ¿Qué se sabe? Pues que es una costumbre que se popularizó en Gran Bretaña desde el siglo XIX, aunque ahora se sigue a nivel mundial.

Este día está pensado para que las personas se armen de valor y decidan darle un beso a la persona que han deseado desde hace tiempo, pero que no han tenido el suficiente coraje para declararse. Siempre con su consentimiento, claro está.

El origen no se conoce bien del todo, si bien hay quien dice que se remonta a 1990 cuando se organizó por primera vez en Gran Bretaña un día dedicado al beso (aunque no robado) para recordar que besar no es simplemente un gesto formal o un preludio de «algo más», sino un momento de alegría e intimidad en sí mismo.

También se dice que este es el día que conmemora los días 6 y 7 de julio de 2005 cuando de nuevo en Gran Bretaña se estableció el récord de besos más largo del mundo: duró treinta y una horas y treinta minutos. Sin embargo, en 2013 un matrimonio tailandés, Ekkachai y Laksana Tiranarat, superó esos récords al estar besándose durante 58 horas, 35 minutos y 58 segundos en el Día de San Valentín.

De este modo, en España se conoce a este día como el «Día Internacional del Beso Robado» mientras que en otros países, especialmente en Inglaterra, hoy 6 de julio se celebra el «Kissing Day», un día en el que además se organizan una serie de eventos(e iniciativas de marketing como en el Día de los Enamorados) principalmente online, con escenas de los besos más bonitos o dedicatorias de frases en la que los besos son los protagonistas.