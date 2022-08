"Sacaron las barandas de manera criminal": Dueño del edificio donde murió un policía se suma a la denuncia

Cargando...

Cochabamba, Bolivia

Llegó el propietario del edificio donde el Suboficial Eduardo Mamani Marca de 38 años, falleció tras caer del tercer piso de un edificio ubicado en la zona de Villa Pagador. Anunció que se sumará a la denuncia de la familia del oficial fallecido, como parte querellante contra sus hijas.

"De manera criminal sacaron las barandas y han dejado los escombros, con el objetivo de perjudicar. Y cuando han querido limpiar los vecinos, la señora Nilda le ha rascado el pecho a una de las personas que vive acá (...) Hemos presentado una querella en contra de ellas", indicó el abogado del propietario, José Chambi.

Don Severino Zuna, es el dueño de la vivienda donde ocurrió la trágica muerte del oficial Mamani, dijo que sus hijas pretenden quedarse con su patrimonio y por eso quitaron las barandas de seguridad del inmueble. Durante entrevista relató que actuaron sin su autorización, por medio de su abogado aseguró que se hará responsable de los anticréticos.

"Ellas han aprovechado que ha fallecido mi esposa, son coherederas por ley, eso se aprovecharon. Este destrozo de las barandas fue realizado por Karina Nilda Zuna, Rosario Zuna y Ángel P. este último es el responsable material, que ha destrozado las gradas (...) Es muy lamentable lo que ha pasado en mi hogar, en el sacrificio de mi vida", dijo Don Severino.

Las hijas del propietario son profesoras, el jurista remarcó que tienen el objeto de arrebatarle el edificio a su padre. Pero estos actos que atentan contra la integridad de los anticresistas, se vienen registrando desde el mes de abril, cuando la señora Nilda Zuna agredió a los niños que viven en el edificio.

"El acto de violencia llegó al extremo que se tuvo que ir hasta la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, por la agresión a los niños en el mes de abril, fuimos a denunciar con las mamás de los pequeños y Don Severino pero no recepcionaron nuestra denuncia (...) Luego de este hecho también agredieron a su padre hace dos meses y fue derivado hasta oficinas del Adulto Mayor y sólo hicieron una terapia psicológica", añadió Chambi.

Así quedaron las gradas luego que les quitaron las barandas de seguridad, un peligro.

La hija mayor llegó a intimidar a quienes viven en el edificio, asegurando que contaba con los recursos económicos para comprar policías, jueces y fiscales. "Con premeditación realizaron estos destrozos porque llegó la hermana mayor, Rosario Zuna de Estados Unidos y procedió a amenazar a los inquilinos, diciendo se van por las buenas o por las malas".

Cargando...

"Existía un plan para destrozar la casa y expulsar a los inquilinos. Claro obviamente los anticresistas han reclamado, porque ellos han invertido su dinero. Todos estos hechos nos demuestran que existe una mente criminal, por parte de las hijas y del concubino de una de ellas", contó el abogado de Don Severino.

El propietario junto a los inquilinos presentaron una acción de amparo el pasado viernes. Las hijas iniciaron un proceso por estafa, mismo que no prosperó, luego lo citaron a una audiencia, a la cual su padre no pudo asistir, declarándolo rebelde y sacaron un mandamiento de apremio, ese sería el motivo porque no estuvo presente luego de que falleció el oficial Mamani en su vivienda.

"La hija amenazaba a los inquilinos. Se van apoyar en ese 'viejo', que tiene mandamiento de apremio, así les decía (...) Este jueves 25 de agosto se realizó los reconocimientos de firma con los anticresistas, para que se haga la inscripción de derechos reales", concluyó la defensa legal del propietario.