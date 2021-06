Salió a correr y horas después la hallaron muerta y desnuda

En Quintana Roo (México), una joven de 16 años que salió a correr fue encontrada muerta y sin ropa.

De acuerdo a las investigaciones policiales, la joven se levantó y salió a las 7:00 de la mañana rumbo al parque pero a las 10:00 de la mañana ya no contestaba los mensajes de WhatsApp, hecho que alarmó a la familia.

Al ver que su hija no contestaba, la madre de la menor fue a dar parte a las autoridades de lo ocurrido y la reportó como desaparecida.

Horas después el cadáver de la joven fue hallado flotando sobre las aguas de un canal y sin prendas de vestir.

La Fiscalía aseveró que la causa del descenso habría sido por ahogamiento.

Las autoridades descartaron que el cuerpo de la mujer presente signos de violencia, pero la familia exige que el caso sea investigado como feminicidio.

“Mi hija sí sabía nadar y no creo que se haya ahogado porque es una parte muy baja (de profundidad). No creo que ella solita se haya quitado la ropa, no lo creo. Si alguien sabe algo, díganlo por favor”, dijo la madre de la joven.