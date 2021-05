Salió de la cárcel e intentó robar un banco, “sólo quería hacer algo de plata y cambiar de vida” dijo el acusado

Cochabamba, Bolivia

La policía frustró un robo al Banco Nacional de Bolivia (BNB), el hecho ocurrió pasado la medianoche, en la calle Jordán y Nataniel Aguirre, personal de Radio Patrullas 110 reportó un caso de robo en proceso y los efectivos se hicieron presentes.

En el lugar aprehendieron a Fernando Saúl Mendoza Chávez de 34 años, las cámaras se encontraban desconectadas, asimismo los vidrios de seguridad fueron rotos, el delincuente ingresó por la puerta de madera ubicada en la calle Jordán, después de romperla a patadas.

Logró abrir cajas, desconectar cámaras de seguridad y sustraer un televisor. Personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), el Departamento de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI) y el Centro Especial de Investigación Policial (CEIP) lograron aprehenderlo.

El acusado tiene un frondoso prontuario policial, tiene tres antecedentes de hechos similares. Ahora se encuentra a disposición del Ministerio Público.

“He roto la puerta, intentaba sacar el dinero pero no se ha podido, me acorralaron y no pude hacer nada más. Quería hacer algo de plata para asegurar mi vida y luego empezar a trabajar de nuevo, cambiar de vida. Pero las circunstancias cambiaron”, declaró el acusado a los medios.