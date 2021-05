Salud niega firma de contratos con intermediarios para compra de vacunas

Cargando...

La Paz, Bolivia

Retroceden. El ministro de Salud, Jeyson Auza, negó este miércoles que el Gobierno haya suscrito contratos con intermediarios privados para que gestionen la compra de vacunas contra el coronavirus y dejó en claro que tampoco se asumieron compromisos en ese sentido.

“Debemos afirmar categóricamente, el Gobierno nacional no ha adquirido ningún tipo o compromiso con ninguna empresa” dijo la autoridad a los periodistas, según un comunicado de prensa de su despacho.

Auza manifestó que “ante la firma de un posible contrato primero deberá ser revisado por nosotros, revisado por el Ministerio de Justicia, por Cancillería y solamente así tomaremos una decisión”.

Según el titular en Salud, el Gobierno recibe numerosas propuestas de empresas que manifiestan su interés de traer vacunas en el menor tiempo posible y al mejor precio, mismas que- aseguró-son sometidas a verificaciones y a normativa legal vigente antes de concretar algún contrato formal.

Cargando...

La Embajada de India en Perú comunicó que no trabaja ni tiene ninguna relación comercial con la compañía designada por la cartera de Salud de Bolivia, y que sólo se relaciona con el Gobierno central.

“Lo afirmamos categóricamente, incluso tenemos una cantidad de notas que explican, especifican y ratifican nuestra solicitud de que antes de adquirir o asumir una suscripción de un contrato se realiza las verificaciones y no se ha adquirido ningún compromiso previo a la suscripción de contrato”.

Auza aclara que la empresa India Antebelum Holdings y Asociadas solo es una empresa a la que se pidió iniciar gestiones para cotizar y ve la posibilidad de compra de vacunas.