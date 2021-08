Samuel Doria Medina: "Si me citan, voy asistir"

Este viernes el líder de Unidad Nacional, Samuel Doria Medina, confirmó que en caso de ser citado a declarar por los hechos del 2019 se hará presente para poder brindar detalles de una reunión a la que fue convocado por el Movimiento Al Socialismo (MAS).

“Si me citan, voy asistir y voy a contar lo que pasó en la reunión a que fui citado por el MAS como lo he revelado en su momento, el que me invitó en primer lugar fue el exministro de Justicia, Héctor Arce, y después la expresidenta del Senado, Adriana Salvatierra, y la Iglesia Católica”, señalo.