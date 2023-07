Santa Cruz: Falleció la mujer que fue brutalmente golpeada por su hijo

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

Pasadas las 23:00 horas se confirmó la muerte de la mujer, de aproximadamente 50 años, que fue brutalmente golpeada por su hijo durante una discusión sobre una supuesta deuda. El trágico suceso tuvo lugar en la avenida Piraí, entre el tercer y cuarto anillo, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

Según los testimonios de los vecinos, la mujer habría quedado inconsciente debido a la gravedad de las lesiones que sufrió por lo que fue, trasladada de emergencia en una ambulancia a un centro de salud. Lamentablemente no logró sobrevivir.

La policía inició con las investigaciones del hecho y el cuerpo de la víctima ya fue trasladado hasta la Morgue Municipal de La Pampa de la Isla para la respectiva autopsia de Ley.

Cargando...

En una breve declaración frente a la prensa, el acusado no mostró señales de arrepentimiento y afirmó que la discusión con su madre se originó debido a una deuda. "Discutimos por una deuda que ella me debía. No siento arrepentimiento", dijo.

(Noticia en desarrollo...)