Santa Cruz recibirá $us 3 millones del IDH y exige anular ley confiscatoria

Santa Cruz, Bolivia

Después de que la Asamblea Legislativa sancionara la norma sobre la devolución del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), se hizo el anuncio de que la Gobernación de Santa Cruz recibirá $us 3 millones de los $us 200 millones, de acuerdo a la ley aprobada, que se promulgará en las próximas horas.

Vladimir Peña, secretario de Gobierno de la Gobernación de Santa Cruz, respondió que se debe abrogar la Ley 767 que confisca recursos de entidades territoriales y universidades para exploración y explotación de hidrocarburos y reiteró que venían luchando por los recursos que se confiscaron durante el Gobierno del MAS, y que debían invertirse en salud y educación.

"Nos complace que se haya impuesto la sensatez", aseveró Peña.

El secretario de Gobierno de la Gobernación de Santa Cruz, considera que los $us 200 millones que transfieren a favor de los municipios, gobernaciones y universidades ( corresponden al 12% del IDH) son un alivio, pero no son suficientes para cubrir las necesidades de la ciudadanía que sufre la pandemia del Covid-19.

Del monto aprobado, $us 30 millones son para gobernaciones, $us 14 millones para las universidades y $us 156 millones para los gobiernos municipales, En el caso de la Gobernación de Santa Cruz serán algo más de $us 3 millones, un 50% menos de lo que se aportó, según la Gobernación cruceña.

Cargando...

El dinero se invertirá en apoyar la estrategia de lucha contra el Covid, los programas anticontagio, es decir, ralentizar y fortalecer el sistema sanitario. Aunque, Peña observó que la distribución no se hizo conforme al aporte de cada una de las entidades públicas, ni de acuerdo a criterios epidemiológicos.No obstante, afirma que es un paso fundamental y definitivo para corregir un error histórico de haberle quitados recursos a la salud y educación para destinarlos a la actividad hidrocarburífiera que en cinco años no generó un rédito positivo.

De los $us 520 millones cconfiscados desde 2016 a 2019, solo se devuelven $us 200 millones para atender la emergencia por Covid-19.