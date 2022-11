"Se desangró en la calle": Apuñalado en el pecho falleció al no recibir atención médica oportuna

Cochabamba, Bolivia

El pasado miércoles 9 de noviembre, un joven fue herido en el pasaje 22 y Av. Suecia, la víctima responde al nombre de Duvan Aldair Coria Pereira, que fue apuñalado por otro sujeto. Al lugar llegó personal de Bomberos de la Policía y presentaron atención al herido.

Aldair habría salido con sus amigos para compartir bebidas alcohólicas, sin embargo durante una pelea fue herido en el pecho con un arma punzocortante, permaneció internado en el Hospital Viedma, sin embargo debido a la gravedad de las heridas perdió la vida este jueves 10 de noviembre.

Los familiares le dieron el último adiós este viernes 11, siendo enterrado en horas de la tarde en el Cementerio General. Desde la policía indicaron que identificaron al sujeto que habría atacado con arma blanca, el mismo que se encontraba herido y con manchas hemáticas en los pies.

"Lo que me lo han hecho a mi hijo, me lo han matado como un animal, ni siquiera lo socorrieron. No lo llevaron al hospital que estaba a tres cuadras, lo dejaron desangrando en la calle", contó en medio de lágrimas la madre de Duván. "Pasaron siete horas y mi hijo no recibió ninguna atención médica", dijo molesto el padre.