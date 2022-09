“Se ha ido a trabajar alegre, me dijo te quiero mami y me lo mataron”, contó la madre desesperada

Cochabamba, Bolivia

Durante la madrugada de este jueves 8 de septiembre, un menor de 17 años fue apuñalado mientras trabajaba como guardia en Cerro Verde, cerca al Puente los Andes. Realizaba sus rondas, cuando recibió la denuncia una denuncia de los vecinos.

Fueron los mismos vecinos quienes los retuvieron cuando Marcelo Andrade Heredia, su hermano Alejandro Andrade Heredia y Basilio Ayala su sobrino, que intentaron escapar, llamaron a la Policía y fueron conducidos hasta celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC).

La progenitora no encuentra consuelo, contó que recibió la noticia a las 5:20 de mañana. "Me indicaron que había sucedido un accidente, llegué al hospital y el médico dijo que murió", declaró a la Red Uno.

"Mi hijo tenía sólo 17 años, fue a trabajar, ahora estoy aquí esperando que me entreguen el cadáver de mi hijo, quiero llevarlo a casa. Sólo pido justicia, nadie me lo va devolver, me lo arrebataron. Él ayer salió alegre a trabajar, antes de irse me dijo mami no vas a renegar, te vas a cuidar. Te quiero mucho, eso me dijo, se ha ido alegre a su trabajo con su hermano. Yo no sé que hacer (...) Incluso le dije no vayas a trabajar, y el me dijo voy a ir nomás", contó en medio de lágrimas la madre.