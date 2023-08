"Se llevaron todo": Asaltan a una mujer y le quitan su cartera con Bs 1.700

Santa Cruz, Bolivia

Una mujer fue víctima de asalto en el barrio 24 de junio, zona Los Lotes, cuando estaba caminando de retorno a su vivienda.

Un grupo de personas a bordo de un vehículo lograron arrebatarle su cartera. La víctima tenía 1700 bolivianos en efectivo, además de su teléfono celular, productos de belleza que tenía que vender y otros objetos de valor.

La víctima, totalmente afectada, contó lo sucedido.

"Fue muy dramático,estoy bien asustada. Era un auto de color oscuro, con cola de pato, no encendió las luces y no me percaté, porque venía a baja velocidad. Eran las 7 y media", develó.