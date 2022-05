Se registran enfrentamientos entre pobladores de Tuscapujio por un terreno

Cargando...

Cochabamba, Bolivia

La mañana de este miércoles, grupos de vecinos se enfrentaron en la urbanización Tuscapujio y Covipol, de Sacaba por un terreno en disputa y una supuesta construcción ilegal en un área verde.

Una parte acusa de avasallamiento a la otra, que, a su vez, aseguran que el lugar les pertenece. Los denunciantes dicen que el terreno es un área verde y que no debería haber ninguna vivienda particular construida ahí. La otra parte explica que la construcción es un centro de salud y que beneficia a todos, por lo que no debería ser demolido.

"Nosotros somos dueños de un lado y ellos son de abajo, se armaron un directorio que no está reconocido", explicó una vecina.

Los enfrentamientos incluyeron golpes, patadas y ataques con piedras y palos y los acusadores tuvieron que retroceder.

"Tienen una resolución para un hospital y me parece incorrecto que la población pretende demoler. No es vivienda, la prioridad es un hospital, es un centro de salud, ya está todo dispuesto. Tienen toda la documentación", dijo otra persona.

Los defensores del predio indican que es un consultorio familiar.

"Nosotros hemos hecho construir esto con nuestras propias manos, esto y la sede. La Alcaldía dice que esto es área de equipamiento y no área verde, pero tenemos todo el derecho de construirlo. Esto es nuestro consultorio familiar, que beneficiará a 5 OTB", dijo una vecina en el lugar. Acusa que los que intentan derribar la vivienda están "encabezados por un coronel jubilado de la policía".

No quisieron mostrar los documentos por temor a que la otra parte les quiera quitar. Agregaron que la solicitud de equipamiento del centro médico se hizo en 2018 y que ya hay médicos y equipamiento designado.

"Se le dejó a un señor que viva, pero es para que cuide. Los policías, que tienen viviendas en la zona, han vendido sus lotes a civiles, pero ahora les quieren botar de la urbanización. No vamos a permitir que se demuela", apuntó.

La otra parte asegura que los que les atacaron son un grupo de choque contratado de otra zona. Dicen que la supuesta posta médica es una casa, una vivienda unifamiliar y un taller mecánico.

"Se aprovechan que no somos violentos y aceptamos todo para hacer esto", reclamaron y mostraron a dos personas agredidas y heridas.

Por su parte, desde la Alcaldía señalaron que la construcción es ilegal, porque está en un área verde y hay una orden de demolición que debía ser ejecutada hoy.

"Han querido improvisar un consultorio de salud, pero no corresponde", informó un funcionario.

Posteriormente llegó la policía y funcionarios de la Alcaldía para realizar la demolición, pero se retiraron por "falta de garantías". Sin embargo, retornarán para cumplir la orden de demolición.

"Nos vamos a retirar porque no podemos actuar sin la participación de la notaria, que teme por su seguridad, por los enfrentamientos", dijo el subalcalde.

Los vecinos se mantienen en vigilia y ninguno de los dos bandos cede en sus posiciones.

La Policía se mantiene en vigilia en la zona.