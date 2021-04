Se salvó de ser atropellada en la Avenida Panamericana

Cochabamba, Bolivia

El accidente ocurrió este martes cerca al mediodía cuando el conductor de la volqueta perdió el control del vehículo en la Av. Panamericana, cruce a Villa Victoria, y se llevó a por delante a dos mujeres, un trufi que estaba estacionado e impactó contra dos viviendas.

Las víctimas fatales murieron de manera instantánea. Ambas vendían productos en la acera. Otras tres personas resultaron heridas. El impacto ocasionó graves daños en dos casas, aplastó un trufi y destruyó varios cables de telecomunicaciones en el lugar.

Las dos fallecidas eran vendedoras del lugar, una vendía verduras y la otra refrescos, todo ocurrió cuando estaban ofreciendo sus productos, como hacían a diario, lamentablemente fueron sorprendidas por la volqueta.

El minibús parqueado quedó atriccionado entre la volqueta y la vivienda, y los daños materiales son severos. Doña Mercedes Cruz señaló que perdió todas las pertenencias de su cuarto alquilado, incluso su carrito para la venta de hamburguesas fue destruido.

Es Doña Mercedes quien se salvó de la muerte porque falto a su puesto de venta de comida, ella vente en este sitio junto a las víctimas fatales Juana y Aurelia, en la misma esquina donde fueron aplastadas por la volqueta. No salió a vender por estar con su hija.

“Hoy siempre me quedé, siempre se estar aquí, aunque poco gano, salgo a diario (…) Mis amigas me dijeron, pensábamos que también habías muerto, más bien no estabas aquí me dijeron (…) Una pena están destrozadas”, relato con lágrimas.