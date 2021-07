Secretario General de la OEA da positivo a covid – 19 pese a estar vacunado

Debido a este hecho el diplomático comunicó este jueves en su cuenta de Twitter, que suspendió de inmediato la agenda que tenía programada los cuales incluían compromisos públicos. Además recomendó cuidarse y no dudar de la vacuna.

"He dado positivo al covid-19 por lo que suspendo inmediatamente mi agenda pública y estoy siguiendo todas las recomendaciones médicas. Afortunadamente estoy vacunado y por el momento no tengo síntomas, cuídense, cuiden a los demás y si tienen oportunidad, no duden en vacunarse", escribió en Twitter.