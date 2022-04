Sedes argumenta que sentencia contra su auditor no fue ejecutoriada y seguirá trabajando

Cochabamba, Bolivia

Trabajadores en Salud denunciaron que el auditor interno del Servicio Departamental de Salud (Sedes) tiene una sentencia por violencia intrafamiliar, emitida en 2017, cuando ya trabajaba en la institución pública. Por su parte, el funcionario señaló que la sentencia no está ejecutoriada y negó los cargos en su contra. Representantes de Voces Libres piden a las autoridades intervenir en el caso porque esto va en contra de lo determinado por la Ley 348.

"Hay una sentencia penal en contra del licenciado Alcibíades Vargas, que es el auditor del Sedes. También tenemos inconvenientes con esta autoridad, que hace persecución a varios de nuestros compañeros. No entendemos el criterio del Sedes que tiene este tipo de funcionarios", indicó Ronald Orellana, ejecutivo de los Trabajadores en Salud.

Nuestro medio pudo evidenciar que el auditor cuestionado aún trabaja con normalidad en el Sedes. Al ser consultado sobre la sentencia, negó las acusaciones en su contra y solo comentó que el proceso aún se encuentra vigente.

En ese sentido, colectivos de mujeres en Cochabamba lamentan que las autoridades de la Gobernación no hayan tomado cartas en el asunto y dejan que el funcionario agresivo siga trabajando.

"Según la Ley 348, se debe cernir a estos funcionarios y alejarlos de la función pública, porque no es correcto que tengamos personas que cometan este tipo de delitos en la función pública, cuando se supone que son los llamados a protegernos ", dijo Mercedes Cortes, representante de Voces Libres.

En ese sentido, autoridades del Sedes respondieron a las denuncias indicando que recién este lunes intentaron tomar conocimiento del caso y que no lograron acceso al expediente.

"Se acudió al juzgado respectivo. Sin embargo, no pudimos acceder a la revisión del expediente porque es un caso particular y ni siquiera como entidad pública nos han proporcionado el expediente", comentó una autoridad del Sedes.

Argumentaron que, como el caso no se dio en el contexto laboral, no conocían la denuncia.

"Como entidad no tenemos conocimiento certero de este asunto porque es un caso particular. No ha ocurrido en la institución. Ahora, conocedores de la existencia de una sentencia, por supuesto, que hacemos seguimiento como en cualquier otro caso", apuntó la representante.