Seduca niega la solicitud de cierre de la Unidad Educativa Ave María en La Paz

El director del Servicio Departamental de Educación (Seduca), Carmelo López, informó este jueves que se negó la solicitud presentada por los administradores de la Unidad Educativa Ave María, ubicada en la zona de Villa Fátima de la ciudad de La Paz, por lo que confirmó que este colegio no será cerrado.

“El día de ayer se ha tenido una reunión en la cual se ha explicado jurídicamente, que cuando hay deudas pendientes, no se puede cerrar la unidad educativa, en consecuencia su pedido fue negado por consiguiente la Unidad Educativa Ave María no ha de ser cerrada”, manifestó López.

Así mismo la autoridad, afirmó que mientras la unidad educativa no cumpla con sus deudas pendientes no puede cerrar el servicio que presta a sus estudiantes.

“Va continuar como corresponde la inscripción en la unidad educativa mientras que no puedan cumplir, de acuerdo a la normativa vigente”, aseveró López.

Pidió estar tranquilos a los padres de familia de los niños que se encuentran registrados en esta instrucción, quienes en semanas pasadas pidieron la intervención del Ministerio de Educación, ante el anunciado cierre de este colegio.

Agregó que el colegio tiene una deuda pendiente, que no es mucha pero que deberá ser cancelado para que se atienda a su pedido.

“La deuda no es mucho, pero tienen que cumplir normativas, si no se cumplen normativas, no podemos cerrar alegremente, ni aperturar, lo que se debe hacer es cumplir con las normas establecidas en la Ley Avelino Siñani y Elizardo Pérez y a la vez también, cumplir con la Constitución Política del Estado (CPE)”, añadió López.