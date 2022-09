“Si es una tomadura de pelo sería una pena”, alcalde Arias espera acuerdo con presidente Arce sobre fecha del censo

Cargando...

La Paz

“Ojalá no sea una tomadura de pelo”, aseguró este jueves el alcalde Iván Arias, después que el ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, descartara el miércoles la posibilidad de realizar el censo en 2023 al asegurar que “en ninguna de las mesas se manifestó oposición al cronograma”. El burgomaestre dijo que espera que el presidente Luis Arce convoque a alcaldías, universidades y Consejo Nacional de Autonomías para definir la fecha del censo con “consenso y de calidad”.

“Si es una tomadura de pelo sería una pena, pero yo estoy esperanzado en el peluquero que es el Presidente, que es el que tiene que cortar grada a grada, como sea, o finalmente cortar en consenso, hacer un buen corte para que los bolivianos tengamos lo que hemos acordado: un censo en consenso y de calidad”, dijo Arias. Fecha del censo espera. (Foto Archivo).

De esta manera respondió Arias cuando los periodistas citaron al ministro Cusicanqui, quien el miércoles aseguró que “en ninguna de las mesas se manifestó oposición al cronograma y a la información presentada por el INE” y que “vamos a agotar esfuerzos para realizar este censo”, conforme ha previsto el INE, en 2024.

Al respecto, el alcalde Arias dijo que el ministro de Planificación lo que hizo el miércoles “es informar los resultados de las mesas, pero yo le voy a decir, encuentro entre la tomadura de pelo y el peluquero, que quiere decir eso, ojalá no sea una tomadura de pelo que hayamos hecho tantas reuniones, que hayamos hecho el esfuerzo de hacer propuestas y luego vengan y nos digan que no sirven, nos minimizan. Por supuesto nosotros como municipio tenemos que hacer una propuesta para el municipio, nosotros no somos el INE, pero nos minimizan”.

Arias recordó que en la reunión de los alcaldes con el presidente Arce, el pasado 27 de julio, se acordó que al final de las diez reuniones técnicas la fecha del censo se definirá de manera consensuada.

Cargando...

“Está el peluquero, el peluquero es el Presidente y nosotros estamos esperando que el Presidente convoque otra vez a las universidades, alcaldías y al Consejo Nacional de Autonomías, y haga una cumbre, para que ahí con base a la información del INE, que todavía no nos han pasado, elaboremos nuestro propio cronograma, porque nos hemos comprometido ajustar esa información”, dijo a los periodistas.